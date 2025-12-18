Samsun ilk 8 için Mainz sınavında

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Samsunspor, son maçta AEK'ya yenilince liderlikten 5.'liğe gerilemişti. Gruptaki son karşılaşmasına bugün Almanya deplasmanında Mainz karşısında çıkacak olan kırmızı-beyazlılar 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak mücadeleyi kazanıp ilk 8'de yer almak ve adını üst tura yazdırmak istiyor. Temsilcimiz grubu 9-24 arasında bitirirse play-off oynayacak. Karadeniz ekibinde kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ile Eyüp Aydın, kurallar gereği maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de karşılaşmada görev bulamayacak.

REİS: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Konferans Ligi'nde Alman temsilcisi Mainz ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kendilerine güvendiklerini söyleyen Alman hoca "Konferans Ligi'nde Play-off'u garantiledik ama biz daha fazlasını istiyoruz. Ligi İlk sekizde tamamlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dar kadroyla oynuyoruz. Sürekli aynı oyuncularla oynayınca takımda yorgunluk oluştu ama bu bir bahane olmamalı. Oyuncularımız iyi hazırlandı. Az hata yapmalıyız. Son haftalarda üzücü skorlar aldık. Aynı G.Saray maçının ikinci yarısında olduğu gibi, kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

ARA TRANSFERİN TARİHİ DEĞİŞTİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu daha önce 5 Ocak 2026-10 Şubat 2026 olarak açıkladığı 2. transfer ve tescil dönemini değiştirdi. TFF'nin yaptığı duyuruya göre ara transfer 2 Ocak'ta başlayacak, 6 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacak. Bu arada Süper Lig'de ilk yarı bu hafta sonu tamamlanacak. İknici devre 16 Ocak'ta başlayacak.