Giriş Tarihi: 18.12.2025

Atletico Madrid’in 30 milyon Euro istediği Norveçli futbolcu için şartlar zorlanacak. Alternatifi ise Tedesco’nun eski öğrencisi olan Napoli’nin 15 milyon Euro talep ettiği Lukaku

Samet YÜKSEL
Sörloth hayali Lukaku planı
Fenerbahçe bir golcü alacak ancak isim konusunda netlik yok. Başkan Sadettin Saran'ın 'hayal transferi' olarak görülen Alexander Sörloth'a güveni tam. Norveçli oyuncunun hem gol hem de asist katkısı ile takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor. Ayrıca 30 yaşındaki ismin alınması halinde gelecek 3-4 yılın güvence altında olacağı düşünülüyor. Atletico Madrid'in 35 milyon Euro bonservis talep ettiği Sörloth için Fenerbahçe cephesi bu rakamı yüksek bulsa da, pazarlıklarla 30 milyon Euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor.

Tecrübeli golcünün yıllık 10 milyon Euro maaşa sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin B planı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Romelu Lukaku. Belçika Milli Takımı'ndan tanışıklığı bulunan Tedesco'nun, sırtı dönük oynayabilen, güçlü ve fiziksel bir forvet istemesi Lukaku'yu ön plana çıkarıyor. 32 yaşındaki yıldızın transferinin, Sörloth'a kıyasla daha kolay olduğu belirtilirken Napoli'nin 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi bulunuyor.

