Disiplin şart!

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarıyı bugün G.Birliği deplasmanında kapatacak. 4 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş beraberliğiyle bozulan, ardından Türkiye Kupası'nda Alanya'ya yenilen Fırtına, Ankara'da 3 puanı alıp hem kötü gidişe son vermek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Sakat olan Mustafa, Baniya, Visca ve Okay takımdaki yerlerini alamayacak. Folcarelli belirsiz. Onuachu ve Oulai de Afrika Kupası'nda.

'DEVREYE MORALLİ GİRELİM'

Teknik direktör Fatih Tekke bu nedenle yine ideal kadrosunu kurmadan rotasyonlu bir 11 belirleyecek. Özellikle hücum hattında yakalanan pozisyonların değerlendirilmesi konusunda futbolcularını uyaran ve daha dikkatli olunmasını isteyen 48 yaşındaki hoca, savunma oyuncularından da oyun disiplinine bağlılık istedi. Devre arasına moralli girmek istediklerini oyuncularına aktararak, "Eksiklerimiz olabilir ancak biz çok iyi bir takımız ve bunu bugüne kadar yaptıklarımızla gösterdik, yine göstermemiz gerekiyor" diyerek takımını motive etti.