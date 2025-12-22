Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları tamamlandı!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:24

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları tamamlandı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını noktaladı ve kampa girdi.

İHA
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları tamamlandı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları tamamlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz