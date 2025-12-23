Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş oynadığı son 7 maçta kaybetmedi!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 23:59

Beşiktaş oynadığı son 7 maçta kaybetmedi!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş, oynadığı son 7 maçta sahadan mağlup ayrılmadı.

Beşiktaş, 6'sı Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi de devam etti.

Kartal, 6'sı Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.

Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor'la da berabere kaldı.

Kara Kartal, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik skorla almıştı.

