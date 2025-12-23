Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbide atılan çakmağa 2 yıla kadar hapis istemi
Giriş Tarihi: 23.12.2025

Derbide atılan çakmağa 2 yıla kadar hapis istemi

Derbide atılan çakmağa 2 yıla kadar hapis istemi
  • ABONE OL
SÜPER Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta, G.Saraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar hakkında, 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, eylemi gerçekleştiren şüpheli M.G. hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan, 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılık, iddianameyi Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Öte yandan, şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Derbide atılan çakmağa 2 yıla kadar hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz