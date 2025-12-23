Derbide atılan çakmağa 2 yıla kadar hapis istemi

SÜPER
Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta,
G.Saraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla
yaralayan taraftar hakkında, 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları
Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, eylemi
gerçekleştiren şüpheli M.G. hakkında, Sporda Şiddet
ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesinde
düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle
"silahla kasten yaralama" suçundan, 9 aydan 2 yıl 1
ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılık,
iddianameyi Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Öte yandan, şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından
men cezası verildiği bildirildi.