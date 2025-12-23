Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Ziraat Türkiye Kupası’nda ortak Filistin çağrısı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan dev derbi ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluştu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide, futbolcuların Filistin çağrısı dikkat çekti.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi iki takım oyuncuları sahaya, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme destek çağrısının yer aldığı pankart ile çıktı.
MAÇTA TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş ile oynanan derbiye yoğun ilgi gösterdi.
Maçın hafta içinde olmasına ve açık kanalda yayınlanmasına rağmen sarı lacivertli taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldurdu.
Sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına yoğun destekte bulundu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Öğlen saatlerinde Tüpraş Stadı'nda toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, saat 17.00 sularında Chobani Stadı'na geldi.
Yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.