Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Ziraat Türkiye Kupası’nda ortak Filistin çağrısı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan dev derbi ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluştu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide, futbolcuların Filistin çağrısı dikkat çekti.