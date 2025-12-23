Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Ziraat Türkiye Kupası'nda ortak Filistin çağrısı!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 20:45 Son Güncelleme: 23.12.2025 20:56

Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Ziraat Türkiye Kupası'nda ortak Filistin çağrısı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasındaki derbide karşı karşıya geldi. İki takım oyuncuları, Filistin için ortak mesaj verdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Ziraat Türkiye Kupası’nda ortak Filistin çağrısı!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan dev derbi ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluştu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide, futbolcuların Filistin çağrısı dikkat çekti.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi iki takım oyuncuları sahaya, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme destek çağrısının yer aldığı pankart ile çıktı.

MAÇTA TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş ile oynanan derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Maçın hafta içinde olmasına ve açık kanalda yayınlanmasına rağmen sarı lacivertli taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

Sarı lacivertli taraftarlar, maç boyunca takımlarına yoğun destekte bulundu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Öğlen saatlerinde Tüpraş Stadı'nda toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, saat 17.00 sularında Chobani Stadı'na geldi.

Yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan Ziraat Türkiye Kupası'nda ortak Filistin çağrısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz