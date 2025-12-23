Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mert Günok'tan ayrılık iddialarına yanıt!
Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:45 Son Güncelleme: 23.12.2025 20:36

Mert Günok'tan ayrılık iddialarına yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, maç önünde verdiği röportajda hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Mert Günok’tan ayrılık iddialarına yanıt!
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Gtubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, hakkında çıkan ayrılık haberlerine dair açıklamada bulundu.

"AYRILMAK İSTEDİĞİM DOĞRU DEĞİL"

Mert Günok, "Hakkımda çıkan, 'Mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Gitmek istediğim, kendime takım baktığım, Beşiktaş'ta mutsuz olduğum gibi benim ağzımdan yazılmış gibi haberler çıktı.

Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek." dedi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla 130 maça çıkan Mert Günok, 11.574 dakika süre aldı. Deneyimli eldiven, bu maçların 38'inde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Beşiktaş'ta Mert Günok'tan iddialara yanıt!

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mert Günok'tan ayrılık iddialarına yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz