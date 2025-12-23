Mert Günok’tan ayrılık iddialarına yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası C Gtubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, hakkında çıkan ayrılık haberlerine dair açıklamada bulundu.
Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek." dedi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş formasıyla 130 maça çıkan Mert Günok, 11.574 dakika süre aldı. Deneyimli eldiven, bu maçların 38'inde ise kalesini gole kapatmayı başardı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Beşiktaş'ta Mert Günok'tan iddialara yanıt!