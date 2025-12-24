Hedef Süper Kupa

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni yıla kupa kazanarak başlamak için Süper Kupa'yı hedef gösterdi. Derbi yenilgisi nedeniyle üzgün olduklarını da söyleyen İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Rakip futbolcular cesur oynadılar, önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı, Abraham'ın direkt oyunları ve pasları, Cerny'nin hücumları... Bu sonucu kabul edip daha iyi olmak için yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

PARAYLA SATIN ALAMAZSINIZ

"Süper Kupa kazanmak istiyoruz. İlk kupamızı kazanmak yeni yılda çok iyi olur. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftar desteği için teşekkür ederiz. Birçok maçı taraftarlarımız sayesinde kazandık diyebilirim. Tam enerji ile bizi ileriye itiyorlar. Bu statta teknik adamlık yapmak büyük gurur benim için. Bunun için de teşekkür ederim. Bu parayla alınmaz, kelimelerle anlatılmaz."





KADRO DIŞI SÖZLERİ

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, Becao ve İrfan Can Kahveci'nin durumuyla ilgili soruya Tedesco, "Herhangi bir gelişme yok. Yeni haber yok. Gelişme olursa haber veririz" yanıtını verdi. Duran ve Ederson'un Noel tatiline çıkmasıyla ilgili de "Bu kararı tek başıma vermedim. Oyuncular, başkan, sportif direktörle ortak bir karar. Bizler makine değiliz. Oyuncular bana sordu, ben de değerlendirdim" dedi.

SON GOLDE ÇİLEDEN ÇIKTI

KADIKÖY'DEKİ maçta özellikle ikinci yarıda öğrencilerinin oynadığı futbol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'yu kızdırdı. İtalyan çalıştırıcı, 90+1'de Cerny'nin ikinci golünde de çok sinirlendi ve elindeki su şişesini yere fırlattı.