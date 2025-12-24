Kadıköy’de Cerny pençesi!

ÇİFTER ÇİFTER ATIYOR

Süper Lig'de 13 maçta 3 gol-6 asisti olan Beşiktaşlı Cerny, Kadıköy'de iki gol birden atıp, takımına bu sezon ilk derbi galibiyetini yaşattı. Çekyalı yıldız, ligdeki Fenerbahçe derbisinde bir asist yapmış, Trabzonspor maçında da 2 gol birden kaydetmişti. Gecenin yıldızı karşılaşma sonrası "Takım ve kulüp adına mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Taraftarımız da harikaydı. Bizi iten güç oldular" diye konuştu.

F.BAHÇE'YE 2025'TE 4 GOL

Beşiktaş'ın Wolfburg'tan transfer ettiği Cerny, Fenerbahçe'ye 2025 yılında Kadıköy'deki 4. golünü attı. Geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giyen oyuncu 6 Mart 2025'te Kadıköy'de İskoçya ekibi formasıyla iki kez fileleri havalandırmış, takımı 3-1 kazanmıştı. Dün de 2 golle bu mutluluğu bir kez daha yaşadı.

KARŞIDA BİR İŞİMİZ VARDI!

Beşiktaş, Süper Lig'in namağlup ekibi Fenerbahçe'yi bu sezon Kadıköy'de deviren ilk takım oldu. Sarı-lacivertliler; Feyenoord, Benfica ve Dinamo Zagreb'e yenilmiş ancak bu kayıpları deplasmanda yaşamıştı. Kanarya kalesi Kadıköy'de 9 galibiyet- 4 beraberlik sonrası yıkıldı. F.Bahçe, toplamda ise 16 karşılaşma sonra yenildi. Beşiktaş derbi sonrası galibiyeti "Karşıda bir işimiz vardı" paylaşımı ile duyurdu.

DERBİDE İLK KEZ GÜLDÜ

SÜPER Lig'de Galatasaray (1-1) ve Trabzon'la (3-3) berabere kalan, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş bu sezon ilk kez derbi sevinci yaşadı. 2025'i mutlu bitirdi. Yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı. En son 2 Kasım'da Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3-2 yenilen Kartal, sonrasında 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı

YENİ ARKADAŞLARLA İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Beşiktaşlı Salih Uçan, galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "Fenerbahçe çıkınca zor maç olacaktı ama biz daha iyi oynadık. Mutluyuz. Kupa güzel, kupayı seviyoruz. İnşallah gruptan çıkarız. Sezon içinde yaşanan olumsuzluklar derbi ile örtülebiliyor. Fenerbahçe galibiyetiyle bunu yaşadık. Kısa bir aradan sonra Antalya kampı ve takıma gelecek yeni arkadaşlarla daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."



HAKEMLERE GÖNDERME

BEŞİKTAŞ kazandı ama hedefte hakemler vardı. Salih, "Beşiktaş'a kartlar çok basit çıkıyor. Rakiplere aynı şekilde çıkmıyor. Her şanssızlık da Beşiktaş'ın başına gelmemeli. 2026 yılında kişiler biraz daha dikkatli olsun" yorumunda bulundu. Orkun ise "Ligdeki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüm. O doğru, tamam. Ama Trabzonspor maçında da normal bir müdahalede hemen bize karşı 'Kırmızı mı?' diye yorumlanıyor. Müdahale etmekten korkuyorum. Fenerbahçe maçında aynı şey oluyor ama kırmızı yok. Böyle kararları görünce yüzde yüz performansımızı engelliyor" diye konuştu.



TARTIŞILAN POZİSYONLAR

Dk.10 Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından top Orkun'dayken, İsmail Yüksek tarafından ayağına basıldığı pozisyonu "Basma yok! Oyna devam!" mesajıyla paylaşıp tepkisini gösterdi. Dk.69 Szymanski, ceza sahası içinde Djalo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi ancak ne hakem ne de VAR bu görüşte değildi. Dk.84 Fenerbahçe ceza sahası içinde Tarık'la karşı karşıya kalan Orkun, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez penaltı bekleyen taraf siyah-beyazlılar oldu.