Mauro İcardi olmasa kulübe katkısı yok!

Giriş Tarihi: 24.12.2025

Aslan’ın bu sezonki 48 golünün 7’sini yedek oyuncular kaydetti. Bunların beşinde ise Mauro İcardi imzası var

Sezonun ilk yarısında 3 kulvarda 24 maça çıkan G.Saray, rakip fileleri toplam 48 kez havalandırdı. Bu gollerin 7'si ise yedek kulübesinden geldi. Mauro İcardi ikinci yarılarda oyuna girip 5 defa ağları sarstı. İlkay ve Sara da kenardan 1'er gol buldu. Bu isimler dışında ise kulübe katkısı gerçekleşmedi.

SÜPER Lig'de 60 gole ulaşarak Hagi'yi geçen İcardi'nin, Rumen efsaneye yazdığı yazıyı kendisinin hazırladığı ortaya çıktı. Ayrıca Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya attığı gollerle morallenen İcardi, takıma verilen 7 günlük izni fırsat bildi. Ülkesine giden Arjantinli, kızları Francesca ve Isabella ile birlikte yeni yılı kutlayacak.

