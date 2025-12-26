Tek gözlü kahraman

Afrika Uluslar Kupası'nda Ekvator Ginesi'ni 90+5 ve 90+8'de attığı gollerle 2-1 deviren Burkina Faso'da günün kahramanı Georgi Minoungou'ydu. Beraberliği getiren sağ kanat oyuncusu, geri dönüşün önünü açtı. Ülkesinin gruplara galibiyetle başlamasına yardım eden 23 yaşındaki futbolcu, ilham verici bir hikâyeye sahip. 2023 yılında İspanya'da kamp yaparken sol gözüne enfeksiyon teşhisi kondu. Kısa sürede hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Doktorların 'Artık sen futbol oynayamazsın' sözüne rağmen pes etmedi. "Hayatımın en zor anlarından biriydi" diyen Minoungou, tüm zorluklara rağmen, 2024'te Seattle Sounders ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bu sezon MLS ekibiyle lig kupasını kazanan oyuncu, ilk kez eylül ayında çağırıldığı Burkina Faso Milli Takımı'nda da tüm imkânsızlıkları karşın turnuvada şimdiden fark yarattı.

GÖRMÜYORUM HİSSEDİYORUM

MINOUNGOU, tek gözüyle sahada olmasını daha önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: "Hiç olmadığı kadar çok çalıştım. Artık her şeyi göremiyordum ama oyunu hissedebiliyordum. Beynin neler başarabileceğini görmek inanılmaz. Bazen defans oyuncusunu hiç görmüyorum. Sonra diğer yöne gidiyorum. İçgüdü-oyun değerlendirmesi hepsi bir araya geliyor."