Yeni Adana Stadyumu, Süper Kupa yarı final maçına hazır!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen ve 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik stadyumda, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesinde bazı çalışmalar yapıldı.

Stadyumda çim bakımından membran yenilemelerine, aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine kadar çalışmalar gerçekleştirildi.

"ÇİMLERDE İYİLEŞME SÖZ KONUSU"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirildiği söyledi.

Yarı final karşılaşmasının sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Loğoğlu, sahanın maç için hazır olduğunu ifade etti.

Loğoğlu, sahada gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk aşamada çimlerin mekanik sistemle delinme işlemini tamamladık. Hemen akabinde yaklaşık 300 kilo çim ekimi yaptık. Sulama ve gübreleme işlemlerimiz de devam etti. Şu an itibarıyla çimlerimizde yüzde 85-90 oranında bir iyileşme söz konusu. Çimlerimizin 6 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçına yaklaştığımızda çok daha iyi olacağını düşünüyoruz."

Mustafa Loğoğlu, 40 gündür devam eden bakım çalışmalarında son teknolojik cihazların kullanıldığını dile getirdi.

"MAÇ ÖNCESİ BİR SIKINTI YOK"

Taraftarın güzel bir statta güzel bir maç izleyeceğini vurgulayan Loğoğlu, şöyle devam etti:

"Stadyumumuzda ultraviyole (yapay gün ışığı) sistemini devreye aldık. Bu sistemle birlikte 24 saat boyunca çimlerimizin daha hızlı çimlenmesini, yeşil olmasını ve daha kullanışlı hale gelmesini sağlıyoruz. Maç günü, bugünkü halinden çok daha iyi bir durumda olacağını özellikle Adana'daki sporsever kardeşlerimize, Fenerbahçe ve Samsunspor taraftarlarına rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiç kimsenin endişelenmesine gerek yok. Maç öncesi herhangi bir sıkıntımız yok."

Fenerbahçe ile Samsunspor'u ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Loğoğlu, herkesi 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maça davet etti.