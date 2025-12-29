Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük’te Aleksandar Stanojevic dönemi!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 17:28

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Aleksandar Stanojevic ile anlaşma sağladı.

DHA Futbol
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör belli oldu. İstanbul temsilcisi, Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşçı katıldı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic'e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

52 yaşındaki teknik direktör, Türkiye'de daha önce Konyaspor'u da çalıştırmıştı.

FK Srem'de teknik direktörlüğe başlayan Aleksandar Stanojevic daha sonra DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Entreprises, PAOK, Al Qadsiah, BJ Renhe ve Partizan'da görev aldı.

