As takıma 1 kulübeye 3

G.Saray, transfer için vites yükseltti. Teknik direktör Okan Buruk, listesini başkan Dursun Özbek'le paylaştı. İdeal kadrosunu koruma kararı alan Cimbom, 6 Şubat 2026'ya kadar 4 takviye planlıyor. Orta sahasına ilk 11 düzeyinde kaliteli bir isim almaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Atalanta'dan Ederson ve Club Brugge'den Onyedika'nın durumunu takip ediyor. Hamleler de buna göre olacak.

CİMBOM'DAN DEVLER LİGİ PLANI

Atletico Madrid ve Manchester City maçlarının ardından transferde gaza basacak Galatasaray, sezonun ilk yarısında katkı alamadığı kulübesini 3 isimle güçlendirecek.

KONTRATI FESHEDİLECEK

Yedek stoper, orta saha ve forvet aranıyor, +2 kontenjanına uygun profiller inceleniyor. Yusuf Demir'in sözleşmesini feshedecek sarıkırmızılılar, 4 takviye düşündüğü ara transfer döneminde Berkan Kutlu'nun ayrılığına da izin verdi.



EDERSON KİMDİR?

İsim: Ederson Yaş: 26 Boy: 1.83 Doğum yeri: Campo Grande Ülke: Brezilya Mevki: Orta saha Ayak: Sağ Kulüp: Atalanta Kontrat: 30 Haziran 2027 Piyasa değeri: 40 milyon Euro

ONYEDİKA KİMDİR?

İsim: Raphael Onyedika Yaş: 24 Boy: 1.84 Doğum yeri: Imo Ülke: Nijerya Mevki: Orta saha Ayak: Sağ Kulüp: Club Brugge Kontrat: 30 Haziran 2027 Piyasa değeri: 20 milyon Euro