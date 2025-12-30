Galatasaray’da Trabzonspor mesaisi sürdü!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'la 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.