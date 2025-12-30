Sörloth transferi çıkmaza girdi!

Fenerbahçe, Atletico Madrid formasıyla son zamanlarda yükselişe geçen Norveçli forvet Alexander Sörloth ile 12-13 milyon Euro civarında anlaşma sağlamıştı. Ancak İspanyol kulübü, 35 milyon Euro'luk bonservis beklentisinden geri adım atmadı. Sarılacivertlilerin ısrarcı tavrını ve oyuncularıyla el sıkışmasını fırsat bilen Atletico Madrid, sabırları taşırdı. Fenerbahçeli idareciler; 30 yaşındaki santrforun, kulübünde 2 milyon Euro kazandığını ve bu sebeple yüksek maaş vermelerinin camiada tepkiye yol açacağını düşünerek de geri adım attı.

CSKA MOSKOVA OĞUZ'U İSTEDİ

Fenerbahçeli Oğuz Aydın için Rusya ekibi CSKA Moskova'dan resmi teklif geldi. Bu sezon 24 maçta sadece 863 dakika süre alan 25 yaşındaki milli sol kanat, Musaba transferi nedeniyle şansının iyice zora girdiği düşüncesinde. Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Oğuz, bu nedenle ayrılığı ciddi şekilde değerlendiriyor.