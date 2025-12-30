Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Kupa: Galatasaray - Trabzonspor maçı biletleri satışta!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:11

Süper Kupa: Galatasaray - Trabzonspor maçı biletleri satışta!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

AA
Süper Kupa: Galatasaray - Trabzonspor maçı biletleri satışta!
  • ABONE OL

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira

Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira

Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira

Trabzonspor - Güney Alt - bin lira

Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira

Trabzonspor - Güney Üst - bin lira

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Kupa: Galatasaray - Trabzonspor maçı biletleri satışta!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz