10 yıllık sözü tutacak

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mert Günok, teklifleri değerlendiriyor. Milli kaleci için altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin de adı geçiyor.Daha sonra Başakşehir ve Beşiktaş'a transfer olan Mert yeniden profesyonel olduğu kulübe dönmek isterken, milli futbolcu için "O gün bugün" yorumları yapılmaya başlandı.