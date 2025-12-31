Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 yıllık sözü tutacak
Giriş Tarihi: 31.12.2025

Mert Günok, 2015’te Fenerbahçe’den ayrılırken ‘Bir gün döneceğim’ demişti. Şimdi sarı-lacivertlilere çok yakın...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mert Günok, teklifleri değerlendiriyor. Milli kaleci için altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. Bugün 36 yaşında olan tecrübeli eldiven, 2015'te sözleşmesi bitip sarı-lacivertlilere veda ederken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" diyerek Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmemiş ve Bursaspor'a 3 yıllık imza atmıştı. Daha sonra Başakşehir ve Beşiktaş'a transfer olan Mert yeniden profesyonel olduğu kulübe dönmek isterken, milli futbolcu için "O gün bugün" yorumları yapılmaya başlandı.
