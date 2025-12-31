Sürpriz isim Jocelin Ta Bi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim daha girdi. Bordo-mavililerin, İsrail ekibi Hapoel Petah Tikva forması giyen Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Jocelin Ta Bi için teklif yaptığı öğrenildi. 20 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Maccabi Netanya'dan kiralık olarak Petah Tikva'ya transfer olmuştu.

GELECEK ADINA YATIRIM

Ta Bi; hızı, çalım başarısı ve bire birdeki etkili oyunu ile öne çıkıyor. İki ayağını da şut ve dribblingde etkili şekilde kullanabilen genç kanat oyuncusunun, bordo-mavililer tarafından gelecek vadeden bir yatırım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Trabzonspor, Jocelin Ta Bi transferi için yetkilendirdiği isimler üzerinden temaslarını sürdürüyor.