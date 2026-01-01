Avrupa devi yılın ilk gününde teknik direktörünü yolladı

Chelsea, Enzo Maresca kararını duyurdu. Premier Lig devi, İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Chelsea'den yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak. Yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



2024 yılında göreve geldiği Chelsea ile 92 resmi maça çıkan Enzo Maresca, 55 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Maresca yönetimindeki Chelsea, geçen sezon UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

İLK ADAY BELLİ OLDU

Londra temsilcisinin, Enzo Maresca yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior'u kısa süre içerisinde takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Rosenior, daha önce Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i de çalıştırmıştı.