Barcelona’dan sürpriz Robert Lewandowski kararı!

La Liga devi Barcelona'da geleceği merak edilen Robert Lewandowski ile ilgi dikkat çeken bir karara imza atıldığı öne sürüldü.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona'nın Robert Lewandowski'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi.
Robert Lewandowski'nin maaşında indirime gitmesi halinde Barcelona'nın 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığı vurgulandı.
Barcelona'nın Polonyalı santrfor ile yeni sözleşme görüşmelerine sezon sonuna doğru başlamayı planladığı aktarıldı.
37 yaşındaki santrfor, bu sezon Barcelona'da 18 maça çıktı. Robert Lewandowski bu müsabakalarda 8 gol attı ve 2 asist üretti.
Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
Delta Varşova'da profesyonel olan Robert Lewandowski daha sonra Legia Varşova, Znicz, Lech Poznan, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te oynadı. Polonyalı golcü, 2022-2023 sezonu başında 45 milyon euroluk bedelle Barcelona'ya imza attı.