Barcelona’dan sürpriz Robert Lewandowski kararı!

Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Delta Varşova'da profesyonel olan Robert Lewandowski daha sonra Legia Varşova, Znicz, Lech Poznan, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te oynadı. Polonyalı golcü, 2022-2023 sezonu başında 45 milyon euroluk bedelle Barcelona'ya imza attı.