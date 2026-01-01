Dursun Özbek, Erden Timur ve Metehan Baltacı ile görüştü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi'ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı'yı ziyaret etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Erden Timur ve Metehan Baltacı ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Dursun Özbek'in hem Erden Timur hem de Metehan Baltacı ile yaklaşık birer saat görüştüğü aktarıldı.
ERDEN TİMUR HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Türk futbolunda "bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 18'i pazartesi günü tutuklanmıştı.
Hakkında tutuklama emri verilen isimler arasında Galatasaray'ın eski Başkan Vekili Erden Timur da vardı.
Timur, diğer şüpheliler gibi bahis soruşturmasının yeni dalgasında gözaltına alınmıştı. Emniyet ve adliyede alınan ifadeleriyle beraber dosyasının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldığı belirtilmişti. Erden Timur diğer şüphelilerden ayrı olarak, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
MERT HAKAN'IN MEKTUBU DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Metehan Baltacı ile birlikte tutuklanan Mert Hakan Yandaş bugün Silivri Cezaevi'nden bir mektup yazmıştı.
Mert Hakan Yandaş'ın mektubundaki Metehan Baltacı detayı dikkat çekmişti. Mert Hakan Yandaş mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunus'um, Apo'm, Orkun'um ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim. Biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin. Buradaki kardeşlerim bana, bizler de size emanetiz."