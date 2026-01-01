Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’den Kim Min-Jae’ye kanca! Transfer kararını verdi
Giriş Tarihi: 2.01.2026 00:55

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae’ye Fenerbahçe’nin de talip olduğu iddia edildi. Yıldız futbolcunun geleceğine dair kararını verdiği aktarıldı.

Bundesliga devi Bayern Münih'te oynayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Bayern Münih forması giyen tecrübeli stoperle Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtildi.

Kim Min-Jae ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan birçok kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Güney Koreli stoperin kariyerine dair kararını verdiği aktarıldı.

Sky DE'nin haberine göre; 29 yaşındaki savunmacının, Bayern Münih'te kalmayı planladığı vurgulandı.

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih'te 17 karşılaşmada forma şansı buldu. Güney Koreli stoper bu maçlarda 790 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.

Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Tecrübeli stoperin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Ülkesi dışındaki ilk takımı Beijing Guoan olan Kim Min-Jae daha sonra Fenerbahçe ve Napoli'de oynadı. Bayern Müni, 2023-2024 sezonu başında 29 yaşındaki stoper için 50 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nda 75 maça çıktı. 1.90 boyundaki savunma oyuncusu, bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

