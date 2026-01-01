Fenerbahçe’den Kim Min-Jae’ye kanca! Transfer kararını verdi

Ülkesi dışındaki ilk takımı Beijing Guoan olan Kim Min-Jae daha sonra Fenerbahçe ve Napoli'de oynadı. Bayern Müni, 2023-2024 sezonu başında 29 yaşındaki stoper için 50 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nda 75 maça çıktı. 1.90 boyundaki savunma oyuncusu, bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandırdı.