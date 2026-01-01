Haber turu

FIFA kokartı takan hakemlerde değişim!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 yılında FIFA kokartı takacak olan hakemleri açıkladı. Geçen sezon bu kokarta sahip olan Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler'in, 2026'da listede olmayacağı duyuruldu. Bilindiği üzere Arda Kardeşler, Süper Lig'de Trabzonspor-Gaziantep FK müsabakasında bordo-mavililer lehine avantaj oynatmış ancak takım hızlı atağa kalkınca düdükle durdurmuştu, bu olay çok büyük ses getirmiş ve Kardeşler daha sonra görev alamamıştı. Zorbay Küçük ise bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. İŞTE VAR'DAKİ RÜTBELİLER

Küçük'ün dosyası hâlâ inceleniyor. Bu iki ismin yerine, Cihan Aydın ve Ozan Ergün'e FIFA kokartı verildi. İşte tam liste: FIFA hakemleri: Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Gamze Durmuş Pakkan, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın. FIFA VAR hakemleri: Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Ömer Faruk Turtay.

Harcama limitinde zirve 12.8 milyar TL ile Aslan'ın

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi olarak yarın başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde kulüplerin limitlerini açıkladı. Limiti en yüksek takım, 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları; 7.8 milyar TL ile Trabzonspor, 6.2 milyar TL ile Fenerbahçe ve 5.8 milyar TL ile Beşiktaş takip etti. En az meblağ ise 546.6 milyon TL'ye sahip Eyüpspor'un oldu.

HARCAMA LİMİTLERİ

1. Galatasaray: 12.867.502.920

2. Fenerbahçe: 6.222.490.850

3. Samsunspor: 1.158.349.910

4. Beşiktaş: 5.830.441.031

5. Başakşehir FK: 1.311.498.136

6. Eyüpspor: 546.610.657

7. Trabzonspor: 7.856.638.973

8. Göztepe: 1.024.722.968

9. Çaykur Rize: 1.681.565.046

10. Kasımpaşa: 854.081.885

11. Konyaspor: 1.419.901.133

12. Alanyaspor: 935.098.664

13. Kayserispor: 940.370.334

14. Gaziantep FK: 712.535.047

15. Antalyaspor: 893.386.306

16. Kocaelispor: 1.077.536.000

17. Gençlerbirliği: 967.005.265

18. Karagümrük: 855.315.497



G.Saray artık şampiyon Pozzecco'ya emanet

G.Saray MCT Technic Basketbol Takımı, Yakup Sekizkök'ten boşalan başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco'yu getirdi. 2026- 27 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalanırken İtalyan çalıştırıcı, 5 Ocak'ta parkeye inecek. 53 yaşındaki koç, Sassari ile 2019'da FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayarak turnuvada yılın antrenörü seçildi. Ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Pozzecco, 2022-2025 yılları arasında İtalya Milli Takımı başantrenörüydü.



F.Bahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos korkuttu

Brezilyalı futbol ikonu ve Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, ülkesinde geçirdiği tatil sırasında sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İspanyol basınından AS'ın aktardığı bilgilere göre; Carlos ilk olarak bacağında oluşan küçük bir kan pıhtısı şüphesiyle hastaneye götürüldü. Kontrollerin ardından MR'ında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınarak bir tüp takıldı. 52 yaşındaki eski yıldızın durumunun iyi olduğu bildirildi. Carlos, 2007-2010 arasında F.Bahçe'de oynamıştı.



İyiliği emniyeti karıştırdı

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin yaptığı iyilik soruna dönüştü. Le Monde'un haberine göre; Mbappe, 2022 Dünya Kupası'ndan kazandığı primlerin bir kısmını kendisini koruyan güvenlik ekibine paylaştırdı. 5 polis memuruna 180 ila 300 bin Euro tutarında ödeme yaptı. Polis Teşkilatı, meblağın üst mercilere rapor edilmemesini ihlal olarak değerlendirdi. Emniyet amiri hakkında zorunlu emeklilik kararı verildi.