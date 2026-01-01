Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Umut Nayir'i bekliyor!
Trabzonspor'un Konyaspor'dan transfer etmek istediği tecrübeli golcü Umut Nayir'de son durum belli oldu.

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçına bir forvet yetiştirmek isteyen Trabzonspor'da hedefteki ilk isim Umut Nayir.

Hem tecrübeli hem kısa sürede uyum sağlayacak bir kimlik olarak bakılan Konyasporlu futbolcu için Trabzonspor şartları zorluyor. Konyaspor'a yapılan son teklifin Umut'a karşılık Olaigbe'nin kiralanması oldu.

Görüşmelerde satın alma opsiyonu ve Olaigbe'nin maaşının ödemesi de masaya yatırıldı.

Bu sezonun ilk yarısında 18 maça çıkan 32 yaşındaki golcü 8 gol 3 asist kaydetti.

