Galatasaray’da Trabzonspor hazırlıkları hız kesmedi!

Giriş Tarihi: 2.01.2026 21:30

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve 4 grup halinde 5'e 1 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, savunma ve hücum idmanlarının ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

