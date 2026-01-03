Amedspor’da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da tecrübeli futbolcu Aytaç Kara ile vedalaşıldı.

Amedspor, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara arasında bulunan sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Aytaç Kara'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki orta saha, bu sezon Amedspor'da 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Aytaç Kara bu maçlarda 2 gol ile 2 asist üretti.