Anthony Musaba’dan transfer itirafı! ‘En iyi kulüp’

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertlilerle anlaşmasının ardından ilk kez konuştu.
Sarı-lacivertli kulübe transfer sürecini anlatan ve hislerini paylaşan Anthony Musaba dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ÜLKEDEKİ EN İYİ KULÜP"
Hislerini paylaşan Anthony Musaba, "Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede" dedi.
Kendisine yapılan karşılamaya dikkat çeken Anthony Musaba, "Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı" ifadelerini kullandı.
"BEN BUNU BİLMİYORDUM"
Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisine dair Anthony Musaba, "Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe'nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu" açıklamasını yaptı.
Taraftarlara seslenen Anthony Musaba, "Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe'ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Anthony Musaba son olarak şu ifadeleri kullandı:
"Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz."