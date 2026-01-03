Anthony Musaba’dan transfer itirafı! ‘En iyi kulüp’

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertlilerle anlaşmasının ardından ilk kez konuştu.

Sarı-lacivertli kulübe transfer sürecini anlatan ve hislerini paylaşan Anthony Musaba dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEDEKİ EN İYİ KULÜP"

Hislerini paylaşan Anthony Musaba, "Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede" dedi.

Kendisine yapılan karşılamaya dikkat çeken Anthony Musaba, "Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı. Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı" ifadelerini kullandı.