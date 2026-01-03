Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç şoku!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 17:36

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç şoku!

Turkcell Süper Kupa’nın yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Samsunspor’da Emre Kılınç’ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.

AA
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç şoku!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlık yaşadığı belirtildi.

Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Emre Kılınç şoku!
