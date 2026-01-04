Fenerbahçe’de Sadettin Saran ile Anthony Musaba buluştu! ’Beraber şampiyon olacağız’

Sadettin Saran'ın yeni transfer Anthony Musaba'ya, "Dinle bak, sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, biz bir aileyiz" dedi.

Sadettin Saran ardından şu şekilde devam etti: "Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun? Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız."