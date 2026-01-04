Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Sadettin Saran ile Anthony Musaba buluştu! 'Beraber şampiyon olacağız'
Giriş Tarihi: 4.01.2026 18:14

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni transfer Anthony Musaba ile bir araya geldi.

Süper Kupa'da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da antrenmanı takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, antrenmanda Anthony Musaba ile buluştu.

Sadettin Saran'ın yeni transfer Anthony Musaba'ya, "Dinle bak, sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, biz bir aileyiz" dedi.

Sadettin Saran ardından şu şekilde devam etti: "Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun? Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız."

Yeni transfer Anthony Musaba ise şu sözlerle cevap verdi: "Evet, evet biliyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız."

