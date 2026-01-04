Galatasaray ile Trabzonspor 142. randevuda!

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, yarın (5 Aralık pazartesi günü) saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

İki takım Süper Kupa organizasyonunda ilk kez rakip olacak. Turu geçen takım, ilk finalist olacak ve finalde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Süper Kupa'nın formatı değişti. Buna göre, yeni formatta karşılaşmalar, ilk kez dört takımla oynanacak ve yarı finalde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek. Maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan ekipler finale yükselecek.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, bordo-mavililer de Türkiye Kupası finalisti olmuştu.



142. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 141 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada 0-0 berabere sona erdi.



SÜPER KUPA'YI GALATASARAY 7, TRABZONSPOR 3 KEZ KAZANDI

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Galatasaray 7, Trabzonspor da 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Bordo-mavililer de 2010, 2021 ve 2022 yıllarında bu kupayı kazandı.