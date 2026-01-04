Galatasaray’da Mauro Icardi’den rekor cevabı!

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair görüşlerini paylaşan Mauro Icardi şu sözleri dile getirdi:

"Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselip kupayı kazanmak istiyoruz."

Yaşadığı uzun süreli sakatlıkla ilgili soruya Mauro Icardi, "Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım" cevabını verdi.

Kırdığı rekor ve Gheorghe Hagi'nin mektubuyla ilgili Mauro Icardi, "Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur