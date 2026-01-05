Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Alper Yılmaz: Bir şey kazanmadık henüz!
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla galip gelen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, A Spor'a konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Henüz bitmedi. Bu maçı kazandık ama bir maç daha var. O maç için hazırlıklara başlayacağız. Bir şey kazanmadık henüz. O maç inşallah kazanıp taraftarımızla kutlamak istiyoruz" dedi.

Berkan Kutlu'nun vedasına dair konuşan Barış Alper Yılmaz, "Vedalar zor olabiliyor. Berkan Kutlu ile ilgili uzun uzun konuşmak lazım. Birlikte geldik Galatasaray'a. 5 sene geçmiş. Dün gibi aklımda. Çok güzel anılar yaşadık. Çok iyi bir profesyonel. İnşallah mutlu olur. İnşallah kariyeri de kalbi gibi güzel olur. İnşallah iyi bir sezon geçirir" ifadelerini kullandı.

