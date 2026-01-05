Beşiktaş’tan Rui Silva’ya transfer kancası!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda yapılacak kaleci transferi konusunda gündeme bir ismin daha geldiği öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda Filip Jorgensen ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Danimarkalı kaleci ile olan sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda listedeki diğer ismin Sporting Lizbon forması giyen Rui Silva olduğu vurgulandı.
Portekizli file bekçisi, bu sezon Sporting Lizbon'da 21 maça çıktı. Rui Silva, bu müsabakaların 9'unda kalesini gole kapattı.
Rui Silva'nın Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 31 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.Nacional'de profesyonel olan Rui Silva daha sonra Granada ve Real Betis formaları giydi.