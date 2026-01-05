Beşiktaş’tan Rui Silva’ya transfer kancası!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda yapılacak kaleci transferi konusunda gündeme bir ismin daha geldiği öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda Filip Jorgensen ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Danimarkalı kaleci ile olan sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda listedeki diğer ismin Sporting Lizbon forması giyen Rui Silva olduğu vurgulandı.