Felipe Augusto: 2-2 yapabilsek, öne de geçebilirdik!

Giriş Tarihi: 5.01.2026 22:44

Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto, Galatasaray maçından sonra A Spor’a açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da Felipe Augusto, A Spor'a konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Felipe Augusto, "Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın neler yapabileceğinin farkındaydık. Bizim de çok eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediklerini yaptık ama arka arkaya goller geldi. İkinci yarı çıktık ve golü bulduk, 2-2 yapabilsek, öne de geçebilirdik. Biz atamadık, onların atması işin rengini değiştirdi. Bu goller moral olarak bizi üzdü" dedi.

Felipe Augusto, A Spor'a verdiği röportajda son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Gol bulabilmek için öne çıktık, onlar da daha fazla alan buldu. Son bölümde domine ettiler ama bu gol bulma isteğimizden. İyi şeyler de yaptık, istemediğimiz şeyler de oldu."

