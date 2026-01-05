Kerim Alıcı, Bandırmaspor’a transfer oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Bordo-beyazlılar, tecrübeli futbolcu Kerim Alıcı'yı renklerine bağladı.

Bandırmaspor, Kerim Alıcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kerim Alıcı'nın transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Kariyerinde önemli kulüplerin formasını terleten 28 yaşındaki başarılı sağ bek, kendisini sezon sonuna kadar Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kerim Alıcı'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."