Okan Buruk: Seyretmesi güzel bir maç oldu

"EREN ELMALI ÇOK ÇALIŞTI"

"Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim."

"HANGİSİ GELİRSE HAYIRLI OLSUN"

"Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek."