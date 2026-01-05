Yunus Akgün: Kupayı almak istiyoruz!

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla galip gelen Galatasaray'da Yunus Akgün, A Spor'a konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Takımı kutlarım. Taraftara teşekkür ederim. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Onlar da zor bir süreçten geçiyor, onları büyük camia ve üstesinden geçeceklerdir" dedi.

Leroy Sane ile olan uyumuna dair soruya Yunus Akgün, "Leroy Sane çok önemli bir oyuncu, yükselen bir performansı var. Sahada bize çok katkı sağlıyor. Onunla iyi anlaşıyorum ve beni de motive ediyor. Böyle devam ederiz inşallah" cevabını verdi.

Finale dair görüşlerini aktaran Yunus Akgün, "Cumartesi günü final maçına çıkacağız. Galatasaray olarak bu kupayı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.