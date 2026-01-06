Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan gençlere jest!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 12:13

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, siyah-beyazı takımla ilk kez kampa katılan genç oyuncular Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin’e büyük bir jestte bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu kampa U19'dan A Takım'a dahil etiği gençleri de götürdü.

Sergen Yalçın, daha önce deneyim elde edenlerin dışında ilk kamp heyecanını gençlerin de yaşamasını istedi. Takımın altyapıdan gelen oyuncularına Salih Uçan da anlamlı bir jest yaptı.

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Salih, akademinin gelecek vadeden genç futbolcuları; Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'e krampon hediye etti.

