Erden Timur’un yanındayız!

Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Eski yöneticileri olan ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" sebebiyle tutuklanan Erden Timur'a yaptıkları ziyaretle ilgili soruya da yanıt veren Özbek, "Erden Timur kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Maalesef bu dönemde bazı ufak problemleri var. G.Saray'a çok destek verdi. Bu süreçte her zaman yanında olacağız. Silivri'de kendisini ziyaret ettim ve dertleştik. Moralli gördüm.dedi. Finalde kim gelirse gelsin kazanacaklarını da belirten Özbek, transfer hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Eksiklerimiz belli. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibimizin önerileriyle çalışıyoruz. Taraftarımız rahat olsun."