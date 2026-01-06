Fenerbahçe’de Anthony Musaba gözyaşlarını tutamadı!

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan Anthony Musaba, eski takımı Samsunspor'a karşı oynadığı müsabakada yaptığı asistlerle ön plana çıktı.
Anthony Musaba, Samsunspor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Anthony Musaba röportaj verdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız futbolcu çok duygusal anlar yaşadı.
Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçın ardından şu sözleri dile getirdi:
"Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum."