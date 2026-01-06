Fenerbahçe’de Anthony Musaba gözyaşlarını tutamadı!

Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçın ardından şu sözleri dile getirdi:

"Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum."