Fenerbahçe'de Anthony Musaba gözyaşlarını tutamadı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 22:40

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, Samsunspor ile oynanan maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Samsunspor karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıkan Anthony Musaba, eski takımı Samsunspor'a karşı oynadığı müsabakada yaptığı asistlerle ön plana çıktı.

Anthony Musaba, Samsunspor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Anthony Musaba röportaj verdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız futbolcu çok duygusal anlar yaşadı.

Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçın ardından şu sözleri dile getirdi:

"Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum."

