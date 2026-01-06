Iğdır FK, Leandro Bacuna ile anlaşma sağladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, son olarak Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna'yı kadrosuna kattı.
Iğdır FK, Leandro Bacuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."