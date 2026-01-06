Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK, Wenderson Tsunami ile anlaşma sağladı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 20:10

Iğdır FK, Wenderson Tsunami ile anlaşma sağladı!

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Brezilyalı sol bek Wenderson Tsunami’yi kadrosuna kattı.

Iğdır FK, Wenderson Tsunami ile anlaşma sağladı!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wenderson Tsunami ile anlaşma sağladı.

Iğdır FK, son olarak Levski Sofia forması giyen Wenderson Tsunami ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Levski Sofia forması giyen Wenderson Tsunami ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Yeni transferimiz Wenderson Tsunami'ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır FK, Wenderson Tsunami ile anlaşma sağladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz