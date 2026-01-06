Iğdır FK, Wenderson Tsunami ile anlaşma sağladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wenderson Tsunami ile anlaşma sağladı.
Iğdır FK, son olarak Levski Sofia forması giyen Wenderson Tsunami ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Levski Sofia forması giyen Wenderson Tsunami ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Yeni transferimiz Wenderson Tsunami'ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."