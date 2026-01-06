Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: "Gerekli transfer hamlelerini yapacağız"

Süper Lig'de geçen sezonu transfer yasağına rağmen 3. sırada bitiren ve bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Sakatlıklar ve hakem kararlarının geçtiğimiz sezona göre biraz daha az puan almalarında etkili olduğuna değinen Çapa, devre arasında gerekli mevkilere takviyeler yaparak hedefe ulaşma yolunda ilerleyeceklerinin altını çizdi. Futbol Direktörü Çapa, "Uzun vadeli katkı sağlayacak oyuncular, kısa vadede sportif ve ekonomik değer sunacak isimler ile gelişime açık genç futbolcular üzerine bir yapı oluşturduk. Aynı anda hücum hattı ve orta saha bölgelerinde ciddi sakatlıklar yaşadık. Bazı maçlarda ilk 11'de tercih edilebilecek 6 oyuncumuz sakattı. Zaman zaman 13-14 oyuncu ve genç takviyelerle sahaya çıkmak zorunda kaldık. Buna rağmen ligin ilk 14 haftasında sadece 1 mağlubiyet aldık. Bu süreç, kadro yapılanmasında temel bir eksik olmadığını gösterdi. Sakatlıklar yaşanmasaydı bugün 25 puanın çok üzerinde bir puan konuşuyor olabilirdik" dedi.

"MESAFE KAT ETİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Sezon başında konulan ilk 5 hedefinin hala geçerli olduğunu dile getiren Fuat Çapa, "Yerli bir kaleci, 2 kanat oyuncusu, orta saha, forvet ve savunmaya takviye yapmayı hedefliyoruz. Şartlar oluşursa 4-5 transfer gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sakat oyuncuların dönüşüyle birlikte şubattan itibaren kadro alternatifleri de artacak. Sezon başında konulan ilk 5 hedefi hala geçerliliğini koruyor. Hedef olarak ilk 5'i belirledik. Hedef bu olunca da transfer açısından belirli profillere yönelmeniz gerekiyor. Türkiye'de bizim alabileceğimiz oyuncular, kendi takımlarında direkt ilk 11 oynayan oyuncular ya da şampiyonluğa oynayan takımlardaki oyuncular. Eksik olan 4-5 mevkiyi mutlaka en kısa sürede tamamlayarak ikinci devreye hazır bir şekilde başlayacağız. Taraftarlarımızın beklentilerinin farkındayız. Görüşme halinde olduğumuz ve önemli mesafe kat ettiğimiz oyuncular da bulunuyor. Emre'nin yaşadığı sakatlık, transferde belirlediğimiz mevkilerden birini absorbe etti. Yabancı oyuncu hakkımız şu anda 2. Bu kontenjanı kanatta mı, forvette mi, orta sahada mı, kalede mi, savunmada mı kullanacağımızı transferde anlaşacağımız yerli oyuncuların mevkileri belirleyecek" diye konuştu.

MUSABA SÖZLERİ

Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba konusunda başkanların görüştüğünü ve transfer sonrasında iki camia arasında bir sıkıntı kalmadığını ifade eden Çapa, "Türkiye'ye gelme konusunda başlangıçta mesafeliydi. Başkanımız Yüksel Yıldırım, Musaba'yı ikna etmek için ciddi bir emek verdi. Sözleşmesine çıkış maddesi koyulması şartıyla geldi. Performansı dikkat çekiciydi ancak son haftalarda düşüş yaşandı. Fenerbahçe'ye transfer sürecinde kulüpler arasında herhangi bir sorun yaşanmadı. Süreç, karşılıklı iletişim ve anlayış çerçevesinde tamamlandı" şeklinde konuştu.

"EMRE KILINÇ'IN DÖNÜŞÜ MART AYINI İŞARET EDİYOR"

Uzun süreli sakatlanan Emre Kılınç'ın durumundan da bahseden kırmızı-beyazlıların futbol direktörü, şunları söyledi:



"Emre Kılınç'ın sakatlığı talihsiz bir durum. Sağlık ekibimizin öngörüsüne göre yaklaşık 12 haftalık bir süreç söz konusu. Mart ayını işaret ediyor. Sezonu kapattı diyemeyiz ancak dönüş sonrası ritmini bulması zaman alacaktır. Sezonun son bölümünde takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Geçen sezon da son bölümde takıma önemli katkılarda bulunmuştu."