Son dakika haberi: Beşiktaş, Mert Günok’un ayrılığını açıkladı!

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi. Siyah-beyazlılar, 36 yaşındaki kaleci Mert Günok ile yolların ayırdığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ,"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Mert Günok'un Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde 130 maça çıkan Mert Günok ise 153 gol yerken, 38 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.