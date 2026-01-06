Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu Türkiye’ye getiriyor!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'dan ara transferde ilk hamle için geri sayıma geçildi.

Bordo-mavililer, Chibuike Nwaiwu'nun ardından Wolfsberger ile de anlaşma sağladı.

22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Chibuike Nwaiwu, bu akşam Viyana – İstanbul uçağıyla Türkiye'ye geliyor.

Saat 00.00 sularında İstanbul'da olması beklenen Chibuike Nwaiwu, yarın sağlık kontrolü sonrası Trabzon'a getirilerek sözleşme imzalayacak.

Chibuike Nwaiwu, bu sezon Wolfsberger'de 16 maça çıktı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon euro.