Giriş Tarihi: 6.01.2026 21:43

Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu’nun transferi için geri sayıma geçti.

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu Türkiye’ye getiriyor!
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'dan ara transferde ilk hamle için geri sayıma geçildi.

Bordo-mavililer, Chibuike Nwaiwu'nun ardından Wolfsberger ile de anlaşma sağladı.

22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Chibuike Nwaiwu, bu akşam Viyana – İstanbul uçağıyla Türkiye'ye geliyor.

Saat 00.00 sularında İstanbul'da olması beklenen Chibuike Nwaiwu, yarın sağlık kontrolü sonrası Trabzon'a getirilerek sözleşme imzalayacak.

Chibuike Nwaiwu, bu sezon Wolfsberger'de 16 maça çıktı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

22 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

