Yiğit Efe Demir: Testlerde çok iyi çıktık!

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla kazanan ve finalde Galatasaray ile eşleşen Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir konuştu.

Karşılaşmayı ve devre arası çalışmalarını değerlendiren Yiğit Efe Demir, "Bu maçı geride bıraktık, önümüzde bakacağız. Çok önemli bir kupa... Moral ve motivasyon açısından... Uzun bir izin yaptık ama herkes çok çalışmış, testlerde çok iyi çıktık. İnşallah bu süreci kupayla taçlandıracağı" ifadelerini kullandı.

Maçın son anlarında attığı golün iptal olmasına dair soruya Yiğit Efe Demir, "Golüm iptal oldu ama inşallah daha kritik bir maçta, daha değerli bir gol atarım" cevabını verdi.