1. Lig’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Giriş Tarihi: 7.01.2026 21:01

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

9 Ocak Cuma:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: Davut Dakul Çelik

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor: Süleyman Bahadır

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor: Berkay Erdemir

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: Ali Yılmaz

