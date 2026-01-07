Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Antalya’daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Giriş Tarihi: 7.01.2026 18:46

Beşiktaş, Antalya’daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya’da sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA
Beşiktaş, Antalya’daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sahada yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, sabah saat 11.00'de salonda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada çalıştı.

Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda Cengiz Ünder, sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş, Antalya’daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor
