Beşiktaş, Antalya’daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sahada yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip, sabah saat 11.00'de salonda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada çalıştı.
Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda Cengiz Ünder, sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.